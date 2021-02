Ook Hasselts ijs is te dun om te schaatsen

In Hasselt heeft men tot vandaag gewacht op de schaatsknoop door te haken. Verschillende metingen tonen echter aan dat ook in hier niet geschaatst kan worden. "Met een maximale dikte van 6 centimeter is het ijs veel te dun om schaatsers toe te laten", aldus burgemeester Steven Vandeput (N-VA)



In ideale omstandigheden is natuurijs met een dikte van 12 centimeter ideaal om op te schaatsen. De stad Hasselt heeft tot het laatste moment gewacht om, samen met de brandweer en de groendienst, ijsmetingen te doen. Met een maximale dikte van 6 centimeter is het Hasseltse ijs niet dik genoeg. "Ondanks een ijskoude week blijft het betreden van het ijs dus verboden", besluit burgemeester Vandeput.

In Genk en Bree mag er ook niet geschaatst worden: