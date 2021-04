Ook hof van beroep spreekt diaken uit Heusden-Zolder vrij voor seksueel misbruik

De afgelopen dagen heeft de politie Limburg Regio Hoofdstad twee personen opgepakt op verdenking van het verkopen van drugs. Beide personen werden aangehouden door de onderzoeksrechter in Hasselt. Vorig weekend kon de politie Limburg Regio Hoofdstad een man met dealershoeveelheden cocaïne op zak onderscheppen in Hasselt. Na een controle bleek hij 18 paxons cocaïne in zijn bezit te hebben. Tijdens een huiszoeking in zijn verblijfplaats in Hasselt werden er nog eens 18 paxons cocaïne en een som geld aangetroffen. De verdachte, een 25-jarige man uit Albanië, werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Deze besliste om hem aan te houden. 420 gram speed Dinsdag controleerde de politie Limburg Regio Hoofdstad een persoon die zich verdacht gedroeg in de Kiewitstraat in Hasselt. De man had een aanzienlijke hoeveelheid speed op zak. Uit onderzoek bleek dat hij de drugs net gekocht had van een 55-jarige man uit Hasselt. Tijdens een huiszoeking in de woning van de verkoper trof de politie 420 gram speed, enkele XTC-tabletten en een aanzienlijke som geld aan. Hij werd donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt die hem heeft aangehouden.