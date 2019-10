Ook Limburgse kaas op sanctielijst VS

Sandvik Machining Solutions, dat deel uitmaakt van de Sandvik Group, die gereedschap voor de mijnbouw en bouwsector fabriceert, wil zijn distributiecentrum Seco Tools in Houthalen sluiten. Dat heeft de directie vandaag bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad. Op de site werken 93 mensen, hun job is in gevaar. De directie wil de distributieactiviteiten in Europa consolideren en verder automatiseren. De twee bestaande distributiecentra, in Houthalen en in het Nederlandse Schiedam, worden gesloten en vervangen door een nieuw, sterk geautomatiseerd distributiecentrum in de buurt van Schiedam. De directie wijst erop dat de geplande sluiting, mogelijk tegen eind 2021, kan leiden tot het collectief ontslag van alle 93 medewerkers die werkzaam zijn op de locatie in Houthalen. Er werd met de vakbonden de informatie- en consultatieprocedure in het kader van de wet-Renault opgestart.