Ook Limburgse KMO die geen klanten in Oekraïne heeft, ziet af

Behoort thuiswerk binnenkort definitief tot het verleden of blijven we ook na de coronacrisis minstens enkele dagen per week thuis om hetzelfde werk te doen dat we op kantoor tussen de collega's zouden doen? En verloopt de terugkeer naar de werkvloer overal even vlot? Werkgeversorganisatie VKW deed er een studie over. Bij ons in de studio directeur Ruben Lemmens.