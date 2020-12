Hoe zag het stadscentrum van Tongeren eruit in de vierde eeuw na Christus? Vanaf april volgend jaar kunnen inwoners en toeristen dat zelf bewonderen in 3D, en dat via het project Terra Mosana. Dat is een Euregionaal erfgoedproject waarbij belangrijke gebeurtenissen of locaties uit het rijke verleden met 3D-technologie worden weergegeven. In Limburg zijn naast Tongeren en de provincie, ook de gemeenten Beringen en Leopoldsburg betrokken bij het project.