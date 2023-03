Ook Limburgse sportclubs trekken naar de rechtbank tegen totaalverbod gokreclame in de sport

- In Hasselt ziet politie LRH steeds meer vechtpartijen tussen minderjarige meisjes die gefilmd worden en vervolgens gedeeld worden op sociale media. Het is een onrustwekkende trend bij meisjes die nauw wordt opgevolgd. Afgelopen dinsdag moest de politie nog ingrijpen aan het Dusartplein.- Nog in Hasselt stort een huis aan de Kuringersteenweg volledig in. Ook de aanpalende gebouwen lopen schade op. Als bij wonder vallen er geen gewonden.- Ook vandaag werd er gestaakt door de chauffeurs van De Lijn nadat een collega in elkaar werd geslagen in Genk. De daders konden nog niet gevat worden.- Steeds meer mensen reageren allergisch op pollen. Een te goede hygiëne en de toename van fijn stof in de lucht zijn enkele mogelijke oorzaken.- En in de Trixxo Arena oefenen de artiesten een allerlaatste keer voor het Schlagerfestival.