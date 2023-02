Ook op zesde dag van zoekactie geen spoor van Emilietta Chini

* In Genk opende vandaag het eerste Zorgcentrum na seksueel geweld in Limburg. Slachtoffers krijgen er gespecialiseerde hulp en tegelijkertijd worden meer middelen ingezet om daders te vatten.* Iedere dag worden zo'n tien mensen slachtoffer van verkrachting in Limburg. In een pakkende getuigenis doet Katrien voor het eerst haar verhaal.* In Maasmechelen was het vandaag Dag 6 van de zoektocht naar Emilietta. Vrijwilligers werd gevraagd het zoekgebied te vermijden zodat de politie met een helikopter en speurhonden haar werk kon doen, maar opnieuw was de zoekactie zonder resultaat.* In Maaseik worden maar liefst 1700 bezwaarschriften ingediend tegen de komst van de 230 meter hoge windmolens. * En vrijwilligers verdienen alle respect van de wereld. Dat merkt ook onze journaliste Margo die de hele week lang in de huid van vrijwilligers kruipt.