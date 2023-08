Ook protest tegen aangepaste plannen woonproject Houtpark in Beringen

door Luc Moons

Niets lijkt de komst van be-NATURE op de oude mijnsite van Beringen in de weg te staan. Het openbaar onderzoek is voorbij en bij de stad Beringen zijn geen bezwaarschriften ingediend. En dat is een flinke opsteker voor het project - uniek in Europa - rond de herbestemming van de kolenwasserijen. Natuur en industrieel erfgoed zullen hand in hand gaan. Het openbaar onderzoek voor het Houtpark op be-MINE is inmiddels overgedaan en ook dat is afgelopen. Daartegen zijn 22 bezwaren geuit, de helft van de vorige keer. Het is nu aan het stadsbestuur om uiteindelijk te beslissen.