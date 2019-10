Ook verschillende meldingen van wolf in vijvergebied tussen Lummen en Bokrijk

- Het Natuurhulpcentrum, Vogelbescherming Vlaanderen en Animal Rights loven samen maar liefst 20.000 euro uit voor de gouden tip die naar de moordenaar van wolvin Naya leidt.- Hasselt krijgt een eigen stadstram. En dat is het gevolg van het Spartacusproject waarvan de uitvoering verzekerd wordt in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Vanavond worden de ministerposten verdeeld. Voor N-VA zou Zuhal Demir kans maken op de portefeuille werk. Bij CD&V is het nog afwachten of Wouter Beke naar voren geschoven wordt. - In Bilzen zorgen werken aan verschillende spoorwegovergangen voor heel wat onduidelijkheid en frustraties.- Bij Racing Genk willen ze eerherstel in de Champions League tegen Napoli na de 6-2 afgang tegen Salzburg.- En in onze reeks over jong keukengeweld trekken we naar Cocotte in Lommel.