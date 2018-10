Ook zonder Leandro Trossard wil Racing Genk een resultaat neerzetten tegen Besiktas

Peter Maes is gearresteerd in het grootschalig onderzoek naar voetbalfraude. Vandaag wordt hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Maes zou zwart geld hebben ontvangen van de voetbalmakelaar Dejan Veljkovic. De Lommelaar is trainer bij Sporting Lokeren. “De club heeft vanavond via de pers vernomen dat Peter Maes werd opgepakt en morgen voor de onderzoeksrechter moet verschijnen. Over verdere informatie beschikken wij als club op dit moment niet. Dinsdag zijn er twee trainingen voorzien. Arnar Vidarsson zal alvast de ochtendtraining voor zijn rekening nemen,” klinkt het in een persbericht van de club.