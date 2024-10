We sluiten vandaag onze reeks over de gemeenteraadsverkiezingen af in Tongeren en Borgloon. Daar worden de verkiezingen van zondag 13 oktober een referendum, voor of tegen de fusie. De vraag is of de kiezers zullen afrekenen met de architecten van de fusie. Vooral Patrick Dewael, al 29 jaar burgemeester in Tongeren was vorig jaar kop van jut. Bij een deel van de bevolking ontstond de indruk dat hij de fusie absoluut wilde doordrukken. Met Burgers Eerst komt er zelfs een anti-fusiepartij op. Een teken aan de wand is dat Dewael de lijst van het kartel Tongeren-Borgloon.nu niet trekt. Die eer laat hij aan Jo Feytons, de burgemeester van Borgloon. Maar vergis u niet. Dewael is wel degelijk kandidaat-burgemeester.