"Oorlogstaferelen op Koolmijnlaan" op oudejaarsavond

Een 43-jarige bestuurder uit Bilzen werd door de politie betrapt op het rijden onder invloed van heroïne. Het is al de vijfde keer dat de man onder invloed van drugs een wagen bestuurde, en tegengehouden werd. Hij moet zich nu verantwoorden bij de politierechter. Rond drie uur in de namiddag werd de bestuurder gecontroleerd op de Tipstraat in Bilzen. De man had geen alcohol gedronken, maar een speekseltest tekende positief voor heroïne. Het rijbewijs van de 43-jarige Bilzenaar werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De man was niet aan zijn proefstuk toe. Het was al de 5de keer in 14 maanden tijd dat de bestuurder betrapt terwijl hij onder invloed van drugs een voertuig bestuurde. De bestuurder zal zich later bij de politierechter aan het Parket Limburg moeten verantwoorden.