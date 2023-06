Oostappengroep moet vakantiepark Blauwe Meer in Lommel verlaten

“Het wolvendebat zorgt af en toe voor verhitte discussies, maar het is zaak om te blijven communiceren en in gesprek te gaan.” Dat zegt het Agentschap Natuur en Bos (ANB) aan de vooravond van de Infomarkt over de Wolf in Oudsbergen. Met de infomarkt wil de overheid haar eigen wolvenbeleid toelichten en in gesprek gaan met burgers die met vragen zitten over de wolf. Iedereen die met vragen zit kan morgen terecht op de Infomarkt over de Wolf in ’t Heem in Oudsbergen. “We merken dat veel mensen met vragen zitten over de wolf, en de er komen steeds vragen bij,” zegt Dries Gorissen, beleidshoofd gebiedsgerichte werking bij het Agentschap. “We hebben al veel gecommuniceerd over de wolf, en vinden dat nu een infomarkt op z’n plaats is om echt in dialoog te gaan met de burger.” Burgers kunnen op de infomarkt vragen stellen over het huidige wolvenbeleid. Het ANB krijgt momenteel veel vragen over de verspreiding van de wolf en over welke preventieve maatregelen kunnen genomen worden om de wolf buiten te houden. Ook mensen met specifieke vragen over de bescherming van hun eigen perceel kunnen morgen op de infomarkt terecht. "Alles zal rustig verlopen" In december hebben nog 1000 mensen gemanifesteerd omdat de wolf steeds vaker wordt waargenomen en om hun bezorgdheden te uiten. Maar op de infomarkt worden manifestanten niet verwacht, aldus het ANB. “Het is niet aan ons om voor of tegen de wolf te zijn, maar we hielden al verschillende debatavonden waarbij meningsverschillen tegen elkaar sereen werden afgewogen. Nu is het nog zaak om de burger correct te informeren.” Met de infomarkt wil de overheid dus vooral beantwoorden aan de noden van de burger en heeft ze er vertrouwen in dat de markt rustig zal verlopen. De infomarkt gaat zaterdag door in ’t Heem in Oudsbergen, van 10:00 tot 15:00. Het ANB plant ook al een tweede infomarkt in het najaar.