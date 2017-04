Oostende-Limburg United, morgen live op TVL

In Genk leven de supporters vol spanning toe naar de match van het jaar. Vanavond kan Racing Genk zich mits winst tegen Celta de Vigo plaatsen voor een historische halve finale in de Europa League. De Luminus Arena is voor deze match volledig uitverkocht. De Genkse-fans hebben vertrouwen in een goede afloop, en sommigen dromen zelfs in stilte van de finale.