Op chocoladekamp in Bokrijk

De 9-jarige Vince Winters uit Meeuwen-Gruitrode beleefde gisteren de dag van z'n leven. Op het kerkplein in Meeuwen verzamelde namelijk zo'n duizendtal mensen om mee te spelen in een film over en voor het ongeneeslijk zieke jongetje. Die uiteraard zelf de hoofdrol kreeg. Want de ultieme wens van Vince is dan ook: beroemd worden.