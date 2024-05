De Peltenaar die 2,5 miljoen euro won, kocht zijn ticket in een krantenwinkel in de Dorpsstraat in Pelt. Het is al de tweede keer dat er een grote jackpot wordt gewonnen in de winkel. In 2014 won een Limburger er al 1,7 miljoen euro. "Eigenlijk sta je er niet bij stil hoeveel dilemma’s zo’n winst met zich mee brengt", vertelt de nieuwbakken miljonair. "Maar dat zijn luxeproblemen, want ik ben uiteraard door het dolle heen. Ik speel sinds een vijftal jaar mee met de producten van de Loterij en speel voor iets meer wanneer er een grotere pot te winnen valt. In het verleden leverde dat al eens € 500 op, maar dit is eigenlijk gewoon niet te vatten." Zelf winnende nummers gekozen"Normaal wissel ik af tussen de krantenwinkel en online, maar deze keer won ik dus in de krantenwinkel", vertelt de Limburgse man. "Wat opvallend is, is dat ik normaal met een quick pick speel, maar deze keer de drang voelde om de nummers zelf in te vullen. Ze hebben geen speciale betekenis, maar het leverde me wel de winst op." Wat nu?En dan de hamvraag: wat nu? "Er gaat enorm veel door m’n hoofd, maar ik blijf wellicht wel bij de klassieke keuzes: een woning, een stukje sparen en een deeltje opzij houden voor een goed doel", aldus onze winnaar. "En om te beginnen ga ik natuurlijk eens heel lekker eten. Ook van werk veranderen staat wel ergens op het lijstje." De overhandiging van de chequeOm de anonimiteit van de winnaar te bewaren, wordt symbolisch een cheque met het gewonnen bedrag overhandigd aan Dhr. Rob Kuyken & Mrs Daisie Wouters uitbaters van de krantenwinkel Rob’s Shop.