Is ons huidig onderwijs nog wel geschikt of relevant in onze razendsnel evoluerende maatschappij? Het is slechts een van de vragen die opgeworpen wordt door de expo ‘A School of Schools’ die op dit moment loopt op C-Mine in Genk. De tentoonstelling gaat ondermeer dieper in op de relatie tussen design en onderwijs en toont het werk van meer dan 100 nationale en internationale ontwerpers.