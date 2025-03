Open brief: Bree wil meer industriegebieden om jobmotor in Noordoost-Limburg te blijven

- Burgemeester Sietse Wils van Bree wil dat er meer industriegebieden komen in Noordoost-Limburg. Er is volgens hem meer ruimte nodig om de economie in de regio te kunnen laten groeien. - In Peer komen zeker 20 koeien om het leven tijdens een zware hoevebrand. - Politie Carma is op zoek naar twee daders van een gewapende overval op een tankstation in Houthalen. - Steeds meer mensen beginnen via de VDAB aan de opleiding van kleuterleerkracht. Dat zien ze ook tijdens de infodag van hogeschool PXL. - En Rage Rooms zijn een groot succes. In Genk zien we hoe bezoekers kunnen ontstressen door op een gecontroleerde manier alles aan diggelen te slaan.