Deze week verschijnt "In elke vrouw schuilt haar moeder". De nieuwste roman van Beringenaar Marnix Peeters. Een komisch verhaal over een gravin en haar hofhouding die werken aan een vrouwonvriendelijk boek. Het is al de zevende roman van Peeters, in zijn gekende stijl van humor en grofheid. Wij zochten de schrijver op in het uiterste puntje van België. In de Oostkantons, waar de schrijver nu al elf jaar bovenop een berg werkt en woont.