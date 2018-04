Openbaar aanklager eist drie jaar cel wegens corruptie tegen Genkse schepen Ali Caglar

Niets fijner dan een rustige wandeling met je hond door de straten van Genk: ideaal om al je zorgen te vergeten. Maar vergeet niet om je hond aan de leiband te houden. Deze en twee andere overtredingen vormen de top drie van de meest voorkomende GAS-boetes in Genk. De stad Genk maakt jaarlijks een top 3 van de meest uitgedeelde GAS-boetes. "Vooral mensen die wildplassen, sluikstorten of hun hond niet aan de leiband hebben, krijgen de meeste GAS-boetes in Genk", aldus Els Moermans, juriste van de stad Genk. Wij trokken de straat op om te horen wat de Genkenaars daarvan vinden. Jongeren en GAS-boetes Yannick Brugmans kreeg vorig jaar een GAS-boete toen hij een sigarettenpeuk op straat gooide. "Ik heb daarvoor 50 euro moeten betalen." Maar Yannick heeft zijn lesje duidelijk nog niet geleerd. "Wanneer ik zie dat niemand kijkt, gooi ik mijn sigaret nog steeds op straat. Ik vind het raar om met mijn peuk rond te lopen wanneer er geen vuilnisbakken in de buurt zijn." En dat laatste is volgens hem het grote probleem in Genk. "De stad zou meer vuilnisbakken moeten plaatsen, en dan vooral met een speciaal sigarettenrooster erbovenop." Ook de broer van Yannick heeft al eens een GAS-boete gekregen."Hij werd op heterdaad betrapt door de politie toen hij na een fuif aan het wildplassen was. Dat rebels kantje zit dus in de familie", lacht Yannick. "Meer GAS-boetes voor hondenpoep" Carola Raaffels ergert zich dikwijls aan de hondenpoep op straat. "Dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik vind dat ze gerust meer GAS-boetes mogen uitschrijven op dat gebied. Ik hou mijn hond altijd aan de leiband en heb altijd mijn hondenpoepzakjes bij. En wanneer ik iemand zie die de hondenpoep toch laat liggen, zal ik hem daar zeker op aanspreken."Wie deelt GAS-boetes uit? "Soms houden we ook speciale acties. Onlangs nog hebben we alle mensen met een hond aangesproken om ze attent te maken om altijd hondenpoepzakjes mee te nemen," gemeenschapswachter van Genk Herman Vollrath mag zelf geen GAS-boetes uitdelen, die taak is weggelegd voor de sanctionerende ambtenaars en de politie. Maar de gemeenschapswachters kunnen de mensen wel waarschuwingen geven.