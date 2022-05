Openbaar onderzoek rond spitsstroken op E313 tussen Beringen en Ham start eind mei

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) wil spitsstroken invoeren op de E313 tussen Beringen en Ham. Dit om de doorstroming op de snelweg te verbeteren. Ook zal er op het bestaande wegdek een nieuwe techniek worden toegepast om het geluid van het passerende verkeer te verminderen. Voor deze werken is een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend. In het kader hiervan start eind mei een openbaar onderzoek op. De uitvoering van de werken is voorzien vanaf het voorjaar 2023.

In september 2020 werden de eerste vijf kilometer Limburgse spitsstroken op de E313 al geopend tussen Lummen en Beringen. Daar komt nu in beide richtingen acht kilometer bij tussen Beringen en Ham. Hier worden straks op piekmomenten de huidige pechstroken dynamisch ingezet als spitsstroken.

“Het doortrekken van de spitsstroken op de E313 tot aan het complex Ham zal zorgen voor een betere doorstroming in de regio en dat op een veilige manier”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters. “De huidige beschikbare infrastructuur wordt straks immers dynamisch gebruikt, met behulp van de digitale infoborden die boven de weg komen. Ook investeren we ook in een innovatieve geluidsreducerende techniek om het rolgeluid op het betonnen wegdek te verminderen. Goed voor een totaal bedrag van 12,5 miljoen euro.”

14 pechhavens

Om de spitsstroken tussen Beringen en Ham door te trekken, zijn daar nog veertien bijkomende pechhavens nodig, ongeveer om de 500 meter. De grootste werken gebeuren aan de op- en afrittencomplexen 26 Beringen en 25a Tessenderlo, die in rijrichting Antwerpen worden aangepast. Over de weg worden er op verschillende locaties portieken geplaatst voor de digitale signalisatie. Na de aanpassingen van het complex Beringen en Tessenderlo, volgt in de toekomst ook nog het complex Ham, dat nog bestudeerd wordt.

Geluidsreducerende ingreep

In drie zones tussen Lummen en Ham, meer dan acht kilometer in elke richting, wordt ook op het bestaande betonnen wegdek een nieuwe techniek toegepast om het rolgeluid te verminderen. “Bij deze Next Generation Concrete Surface (NGCS) techniek worden er fijne groeven in de betonverharding gefreesd, om zo de wrijving met de banden en meteen ook het rolgeluid te verminderen”, aldus minister Peeters.

Openbaar onderzoek start eind mei

De studie voor de aanleg van de spitsstroken loopt al een hele tijd. In 2020 en 2021 werden er diverse participatierondes georganiseerd waarbij bewoners en geïnteresseerden het milieueffectenrapport konden inkijken. Ondertussen is ook het dossier voor de omgevingsvergunning opgemaakt en ingediend. Het ontwerp-MER maakt hier onderdeel van uit.

In het kader van de vergunningsaanvraag start binnenkort een openbaar onderzoek dat 30 dagen duurt. Om de omwonenden en andere geïnteresseerden de kans te geven vragen te stellen over het project, organiseert AWV op maandag 30 mei 2022 een online informatievergadering. Inschrijven kan via www.wegenenverkeer.be/spitsstrokenE313.