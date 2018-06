Opening Blondeswinning in Bilzen

*De staking van de cipiers in de gevangenis van Hasselt zorgt voor een onhoudbare situatie bij de politie Limburg Regio Hoofdstad. Burgemeester Vananroye slaakt een noodkreet en laat politieagenten terugkeren uit verlof. Voor flitscontroles en de wijkpolitie zijn er nog nauwelijks manschappen. *Weer sneuvelt een record. De junimaand is de droogste maand sinds het begin van de metingen in onze provincie. En ook de volgende 6 dagen krijgen we zeker geen regen. *In West-Limburg is een man betrapt die jonge vogelnestjes leegroofde. Met de eieren wilde hij vogels kweken en ze verkopen. *Hogeschool UCLL breidt de campus in Diepenbeek fors uit met een nieuwbouw. Een investering van 16 miljoen euro. *En in de aanloop naar de WK-match tegen Engeland slaat de Rode Duivels-gekte in alle hevigheid toe in Hasselt.