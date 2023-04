door Tine Oyen

En ook in Bokrijk zijn heel wat historische gebouwen gerestaureerd. Bezoekers kunnen nu weer genieten van het Openluchtmuseum in volle glorie. Bokrijk bestaat dit jaar 65 jaar. U bent er wellicht al eens op schoolreis geweest, maar intussen is er veel veranderd. Bokrijk is sinds afgelopen zaterdag geopend en intussen mocht het domein al 1.100 bezoekers per dag ontvangen.