Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns is een actieplan aan het opstellen om de schade en populatie van bevers in Limburg beter onder controle te krijgen. Concreet zal Vlaanderen opgedeeld worden in verschillende zones, waarin de bever ofwel vrij spel krijgt ofwel verplaatst zal worden. Een beverplan is broodnodig, omdat de populatie in Limburg op acht jaar tijd is vervijfvoudigd. In de Maasvallei alleen al zijn er op dit moment bevers actief op meer dan 80 verschillende plaatsen.