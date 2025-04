Openluchtzwembaden verwachten massa zonnekloppers in verlengd weekend

De 29-jarige chef-kok van Modest, Sander Spreeuwers, is vanaf nu een sterrenchef. En dat moet nog een beetje bezinken. De kok had totaal niet zien aankomen dat de Michelingids hem zou belonen met zijn eerste ster. Toen hij terug naar huis reed, moest hij in allerijl nog een feestje op poten zetten voor zijn team, familie en vrienden. Het was een korte nacht, maar vandaag doet hij alweer de mise-en-place in de keuken, want het restaurant in Oudsbergen is morgen gewoon open.