Economie Opgegraven skeletten in Sint-Truiden worden toeristische attractie

Dit weekend kan je in Sint-Truiden de archeologische site op de Groenmarkt bezoeken. In heel Vlaanderen worden de Archeologiedagen georganiseerd. In Sint-Truiden kregen de eerste groepjes een rondleiding. En als we ons daarop mogen baseren, is Limburg straks een groot aantal archeologen rijker.