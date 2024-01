De NMBS neemt een drastische maatregel, want het stationsloket van Hasselt zal vanaf maart het enige in Limburg zijn dat in het weekend nog open is. Sint-Truiden, Tongeren en Genk sluiten de deuren en zijn enkel nog beperkt open door de week. Wie dus in het weekend fysiek bij een loketbediende een treinkaartje wil kopen, kan enkel nog in Hassel terecht. Elders moet de rit online betaald worden of aan de automaat of via een app. Dat stuit tegen de borst van vakbondsman Stefan T'Jolyn. Mensen die digitaal niet mee zijn, worden straal genegeerd, zegt hij. Bovendien verhoogt de afwezigheid van personeel het onveiligheidsgevoel in de stations.