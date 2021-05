Opgepast voor mensen met hooikoorts: dit weekend extra veel pollen

Het wordt dit weekend goed weer. Fijn voor de terrasgangers, maar iets minder leuk voor mensen met allergieën. Want door de droogte, zullen er meer pollen zijn. Mensen met een graspollenallergie zullen de komende tijd te maken krijgen met veel hooikoortsklachten. Vanaf vandaag blijft het voorlopig droog en komen steeds meer pollen van bloeiend gras in de lucht. Doordat het de komende dagen ook zonnig is en steeds warmer wordt, zal het gras in de loop van komende week massaal in bloei komen.

De groei van het gras verliep de afgelopen weken trager dan wat we de laatste jaren gewend waren. De gemiddelde temperatuur vanaf begin maart was bijna twee graden kouder dan normaal. Het natte weer was wel gunstig voor de grasgroei.

De afgelopen twee weken is het gras flink gegroeid en zijn de vroege grassoorten op steeds meer plaatsen tot bloei gekomen. Doordat het in mei vaak regende, beperkte de hooikoortsoverlast zich tot de droge perioden en werd de lucht regelmatig schoongespoeld.

Hoeveelheid pollen in de lucht stijgt door droog weer en aflandige wind

De weersverwachting voor de komende veertien dagen ziet er droog uit en daardoor kunnen steeds meer pollen in de lucht terecht komen. Zonnig en warm weer stimuleert de bloei van het gras. Dit weekend wordt het op veel plaatsen al circa 20 graden en volgende week is in het centrum, in de Gaume en in de Kempen zelfs kans op zomerse warmte.

Bloeiend gras

Door een noorden- tot oostenwind worden er binnenkort ook graspollen vanuit Nederland en Duitsland aangevoerd. De hoeveelheid stuifmeel in de lucht zal daardoor extra snel toenemen.

Meeste graspollenoverlast in juni

De meeste graspollen worden verwacht vanaf de tweede week van juni. Doordat het in juni vaak droog weer zal zijn en het gras profiteert van het aanwezige bodemvocht, is de kans op klachten groot.

In juli is de piek voorbij, maar bloeien nog altijd bepaalde grassoorten. Ook de kruiden, zoals de zuring en weegbree, bloeien in mei-juni en juli en kunnen bij sommige mensen klachten veroorzaken. De pollenconcentraties van deze plantensoorten blijven wel beduidend lager dan die van gras. In de tweede helft van juli en in augustus kan ook de bijvoet klachten veroorzaken.

Wie alleen gevoelig is voor boompollen kan een betere periode tegemoet zien, omdat bijna alle bomen uitgebloeid zijn. De berk, die sterk allergeen pollen verspreidt, bloeit inmiddels niet meer.

Tips tegen hooikoorts

Ongeveer een miljoen Belgen krijgen allergische klachten van stuifmeel van grassen. Hieronder enkele tips om de klachten te verminderen