Ophef aan de PXL na racistisch filmpje met lector

Scholengroep GO! Next denkt eraan om binnenkort zelf boostervaccins in de basisscholen van de mijngemeenten te plaatsen. Dit om leerlingen en leerkrachten beter te beschermen. Het Limburgse gemeenschapsonderwijs heropent de scholen volgende week met een bang hart, nu de besmettingscijfers weer de lucht in schieten. Om de chaos van voor de kerstperiode te vermijden, hebben de minsters van Onderwijs en Volksgezondheid vandaag besloten om ook de quarantaineregels in het onderwijs te versoepelen. Zowel in het lager- als secundair onderwijs zullen de leerlingen vanaf 10 januari minder snel in quarantaine moeten na een hoogrisicocontact.