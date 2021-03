Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakt opnieuw bijkomende middelen vrij om de coronafactuur van het buitengewoon onderwijs, de CLB’s en onderwijsinternaten op te vangen. Er is extra steun voor de medewerkers die bij de CLB’s instaan voor contactopsporing, voor begeleiders die waken over het leerlingenvervoer en voor de opvang van kwetsbare leerlingen. "We willen dat álle leerlingen na de paasvakantie terug voltijds naar school kunnen", zegt Weyts. "Voor dat 3de trimester maken we nu extra middelen vrij". Het onderwijsveld heeft grote inspanningen geleverd om de scholen maximaal open te houden. Dat vergt veel extra werk en extra budget. Zo staan de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) in voor de contactopsporing binnen het onderwijs: een tijdsintensieve taak die essentieel is om de scholen open te kunnen houden. Er zijn ook 150 extra busbegeleiders aangeworven zodat het leerlingenvervoer van het buitengewoon onderwijs georganiseerd kan worden volgens alle geldende coronamaatregelen. En er is extra opvangcapaciteit voorzien voor de meest kwetsbare leerlingen, zodat zij ergens terecht kunnen als hun school sluit of hun klas in quarantaine gaat. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakt nu ongeveer 5 miljoen euro bijkomende middelen vrij om de coronafactuur van het 3de trimester op te vangen. Er gaat 3,3 miljoen euro extra naar de CLB’s voor de contactopsporing binnen het onderwijs. Er is ongeveer 1,2 miljoen euro extra voorzien voor de onderwijsinternaten, de internaten met permanente openstelling (IPO’s) en de medisch pedagogisch instituten (MPI’s) waar kwetsbare leerlingen opgevangen worden als de school sluit. Het gaat dan bijvoorbeeld over leerlingen met een handicap of een problematische thuissituatie. En dan is er nog 376.000 euro voor de extra busbegeleiders in het buitengewoon onderwijs. "De CLB’s, het leerlingenvervoer en de internaten doen essentieel werk doorheen deze crisis", zegt Weyts. "Deze mensen hoeven zich ook in het laatste trimester van dit bijzondere schooljaar geen zorgen te maken over deze extra middelen. Zonder deze investeringen, maar vooral zonder deze mensen zouden we scholen niet kunnen openen".