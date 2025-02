Oplichters doen zich voor als politieagenten in Halen

- Het drinkwater in Genk en Maasmechelen is vervuild met PFAS. Dat blijkt uit een onderzoek van nieuwssite Apache. Volgens de Watergroep is er geen reden tot ongerustheid. - Gouverneur Lantmeeters moet een beslissing nemen over het erkenningsadvies voor de Diyanet moskee in Maasmechelen. Oppositiepartij Adem/N-VA heeft daarover een klacht ingediend. - Limburgse bedrijven hebben 10.000 vacatures maar die raken met 26.000 werkzoekenden niet ingevuld. De economie staat stil en er is geen beterschap in zicht. - TVL Sportcafé zendt voor het eerst uit vanuit de Corda Studio's in Hasselt. In dit nieuws laten we u al eens stiekem meekijken. - En in onze interviewreeks In Bed Met De Burgemeester spreekt Ellen met burgemeester Steven Vandeput van Hasselt.