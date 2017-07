Oplichters proberen Hasselaar geld afhandig te maken via datingsite

De Nederlandse politie zoekt in Hasselt getuigen voor een moord in het criminele milieu in Eindhoven. Daar werd op 7 mei de 32 jarige Johan van Boxtel doodgeschoten, vlak voor zijn woning in Eindhoven. Enkele dagen voor zijn dood was Van Boxtel nog een dag en een nacht in Hasselt. De politie wil nu weten wat hij daar deed, en wie hij ontmoette.