Opnieuw aanhouding in martelmoord Genk

In Elen bij Dilsen-Stokkem houdt de federale gerechtelijke politie van Limburg een reconstructie van de hoevemoord. De 61-jarige bewoonster werd in augustus vorig jaar door verschillende messteken om het leven gebracht. Daarna werd er in de hoeve brand gesticht. Na bijna een jaar zit het onderzoek muurvast. Een dader is er nog altijd niet. Met de reconstructie hoopt de politie nieuwe inzichten verwerven.