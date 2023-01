Opnieuw aanslag met vuurwerkbom in Maasmechelen

Voor de tweede opeenvolgende nacht hebben onbekenden een vuurwerkbom tot ontploffing gebracht in een bewoond pand in Maasmechelen. Dat gebeurde rond 3 uur vannacht aan de bevrijdingslaan in Eisden-Tuinwijk. In het huis woont de moeder van de 18-jarige jongen die geviseerd wordt. Er is een link met de aanslag die gisteren op het ander adres in Maasmechelen gebeurde. Daar woont de jongen in bij zin grootvader. Het zou wel degelijk gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Er vielen geen gewonden. Er is wel materiële schade aan de voordeur van het huis.