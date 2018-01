Opnieuw drugsvaten gedumpt op exact dezelfde plaats in Lommel

Politie CARMA voerde vandaag een grote zoekactie naar twee mannen die een politiecontrole ontvluchtten. Een derde persoon is gearresteerd en wordt verhoord. Rond 09u00 merkten enkele inspecteurs een verdachte auto op in de Onderwijslaan. De drie inzittenden gedroegen zich verdacht en de bestuurder probeerde uit het zicht te blijven van de politieauto. De patrouille besloot de Volkswagen Golf aan de kant te halen, maar de bestuurder negeerde de aanmaningen en vluchtte na een korte achtervolging de autosnelweg op in de richting van Houthalen-Helchteren. Kort na oprit 31 stopte de Volkswagen en twee mannen vluchtten te voet weg richting Wandelstraat. De bestuurder werd ter plaatse in de boeien geslagen. Politie CARMA zette onmiddellijk een zoekactie op touw in Driehoeven en Zwartberg, met de hulp van meerdere patrouilles, de drone, politiequads en speurhonden. Ook een helikopter van de federale politie zocht mee. Toch konden beide voortvluchtigen niet aangetroffen worden. Tegen 11u werd de zoekactie stopgezet. De bestuurder, een 27-jarige man uit Macedonië, is voor verder onderzoek meegenomen naar het commissariaat. Hij is gekend bij de politiediensten en stond geseind voor een bevel tot gevangenneming. In de auto zijn goederen aangetroffen die mogelijk afkomstig zijn van inbraken. Het voertuig werd gerechtelijk getakeld. De nummerplaat kwam niet overeen met de Volkswagen Golf en werd vermoedelijk vervalst of gestolen. Politie CARMA voert verder onderzoek.