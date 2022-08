- Voor het eerst in drie jaar start morgen het Pukkelpopfestival in Hasselt. We gaan live naar de festivalweide voor een vooruitblik met Luc Moons. - Een gemiddeld gezin betaalde nooit meer voor energie dan vandaag. En elektriciteit en gas gaan NOG duurder worden. Volgens energie-expert Jean-Pierre Segers van de PXL zal de prijs van gas blijven stijgen tot er een einde aan de oorlog in Oekraïne komt.- Bij het pharma verpakkingsbedrijf Datwyler in Alken verdwijnen 55 jobs. Het gaat om tijdelijke banen die vooral nodig waren op het hoogtepunt van de coronacrisis. - De stad Genk zet lokaal vakmanschap in de kijker tijdens het Stielweekend. - En voor het eerst sinds corona volgen weer 900 kinderen en jongeren een creatief zomerkamp bij Villa Basta. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle volgde vandaag een kamp in Hasselt.