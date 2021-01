Heeft u altijd al een vliegtuig willen bezitten, maar was dat financieel moeilijk? Dan heeft luchtvaartmaatschappij ASL, met hoofdzetel in Hasselt, misschien de oplossing voor u. ASL is gespecialiseerd in privé jets en brengt met de Cirrus Vision Jet het eerste eenmotorig burgervliegtuig op de markt. Opvallend is dat verschillende mensen een aandeel in een vliegtuig kunnen nemen en zo dus gedeeltelijk eigenaar worden van het toestel. Op die manier kan de eigenaar flexibeler bepalen wanneer hij het vliegtuig wil gebruiken. Veiligheid speelt volgens ASL een belangrijke rol in de keuze voor de Cirrus Jet, het toestel heeft enkele opmerkelijke veiligheidssystemen.