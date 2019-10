Opnieuw heerlijke nazomer in zicht

Met de intrede van de herfst steken ook heel wat paddenstoelen de kop op. En die zijn er in grote getalen dit jaar, dankzij de warme zomer en het vochtige najaar. Maar wie het bos in trekt om wilde paddenstoelen te plukken is maar beter gewaarschuwd. Want in natuurgebieden en bossen is het bij wet verboden om paddenstoelen plukken. Maar vooral voor je eigen gezondheid doe je het beter niet, want lang niet alle paddenstoelen zijn eetbaar. Wij trokken met 2 paddenstoelenkenners van de Limburgse Natuurgidsen het bos in.