Opnieuw muziekwinkel in centrum Hasselt: "De vraag is heel groot"

Vanaf vrijdag 1 november treden verschillende bands op in woonkamers in en rond Herk-de-Stad. Voor het eerst doen er 16 artiesten mee aan de huiskamerconcerten. "Het aanbod varieert van folk tot coverbands en artiesten met eigen nummers," aldus de stad. Wie een warme en gezellige huiskamer heeft, kan deze in Herk-de-Stad, Halen, Nieuwerkerken en Geetbets omtoveren tot een concertzaal. Deelnemers kunnen zich wenden tot de dienst Cultuur. In overeenstemming wordt er een datum geprikt en krijgen ze in ruil een opgemaakte uitnodiging om naar familie en vrienden te sturen. En dat voor niets. "Het gaat om een divers aanbod aan lokale solo-artiesten en bands", klinkt het. De deelnemende bands zijn: Kirri Valvekens, Sunday Drive, Amber Haddad Trio, Snakes In Exile, Billy Grass, The Yellow Brothers, Koen Snyers, Sofie La Digue Trio, Mingled Strings, The Milkmen, Blue Suede Boys, Rock El Hanout, The Hellbillies, The Acoustic City Music Ensemble, Zjeeslunse, Zjeekatte & Rataplan, en Dead Men Walking. Gratis Een huiskamerconcert organiseren is in principe gratis. Ook bezoekers hoeven en mogen geen entree betalen, aldus de organisatie. "We maken per artiest een subsidie vrij," legt Herks schepen van Cultuur Toon Durwael (cd&v) uit. Voor een soloartiest is dat 125 euro, voor groepen 400 euro. "Op die manier willen we meer beleving in de stad creëren." Succes De stad spreekt van een succesformule. Buurgemeente Geetbets sluit zich voor het eerst aan. "We doen dit al zo'n 15 jaar, maar sinds gisteren het aanvraagformulier is opengesteld, is er al veel reactie gekomen," zegt de schepen van Herk-de-Stad. Wie zelf ook een huiskamerconcert wil organiseren, moet snel zijn, want 29 optredens van het totaal zijn al gepland." De huiskamerconcerten lopen van 1 november tot 15 december. Foto: Unsplash