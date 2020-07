Nieuws Opnieuw schaap doodgebeten bij schapenhouder in Meeuwen

In de Valstraat in Meeuwen is opnieuw een schaap doodgebeten. We waarschuwen u alvast: het zijn geen beelden voor gevoelige kijkers.



Voor de tweede keer in twee weken tijd is een schaap doodgebeten in een weide in de Valstraat in Meeuwen. Opnieuw gaat het om één van de schapen van Rik Camps. De schapeneigenaar plaatste de vorige keer een bord bij het kadavar en duidde de wolf aan als schuldige. DNA-stalen moeten nog uitwijzen of de dood van het schaap ook effectief het werk is van één van de wolven.