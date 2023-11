- De ouders van de brandweermannen die om het leven kwamen bij een brand in Beringen, staan vrijdag oog in oog met een verdachte die de brand zou hebben aangestoken. Ze willen weten waarom de brandstichters drie jaar lang onder de radar konden blijven.- Pleegzorg Limburg is dringend op zoek naar pleeggezinnen voor 113 pleegkinderen. We hebben een getuigenis van een bewust alleenstaande pleegvader die drie pleegkinderen opvoedt.- 26 Limburgse woonzorgcentra staan te koop. De Franse eigenaar zit in slechte papieren. De gevolgen voor bewoners en personeel zijn nog niet duidelijk.- Thomas Vints is kandidaat om zichzelf op te volgen als burgemeester van Beringen. Hij trekt de CD&V-lijst en is niet van plan een hoger mandaat op te nemen in Brussel.- En Hasselt is de op één na snelst vergrijzende stad in Vlaanderen. Om de verouderende populatie tegen te gaan, wil Hasselt meer studenten aantrekken. Dat blijkt in het derde deel van de TVL-reeks over de studentencampus van de toekomst.