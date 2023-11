Opnieuw wolf doodgereden op de Noord-Zuid

door Marijke Nijssen

Opnieuw is een wolf doodgereden op de Noord-Zuidverbinding in Helchteren. Om welke wolf het gaat, zal later vandaag duidelijk worden. Een DNA-onderzoek zal daarover uitsluitsel moeten geven. Het kadaver is naar het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen gebracht.

De aanrijding gebeurde vanochtend op de N715 op een al jaren perfect gekende oversteekplek. Gisteren werden er in deze buurt drie wolven gespot en is een aanrijding vermeden kunnen worden. Op wildcamera's in deze omgeving zijn regelmatig 5 wolven te zien. Het was dus te verwachten dat hier vroeg of laat een aanrijding zou gebeuren.

Welkom Wolf had het voorbije half jaar regelmatig contact met het Agentschap Wegen en Verkeer, en overhandigde onder meer een lijst van gekende oversteekplaatsen. Daarop staat de plaats van het nieuwe ongeval met stip op één. Op die plek is op lange termijn een ecoduct gepland in het kader van het project Noord-Zuid, maar op korte termijn is deze plek moeilijk te beveiligen met infrastructurele maatregelen zonder de logische looproutes van de wolven doorheen hun territorium te blokkeren. Een snelheidsverlaging zou hier soelaas brengen.

Eerder dit jaar werd er al een wolf doodgereden in Hechtel-Eksel, Oudsbergen en Houthalen-Helchteren.

­

­