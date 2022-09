Oppositie na aftreden Veerle Heeren: "Dit was meer dan het schandaal te veel, er moet verder onderzoek gebeuren."

"We missen politiek leiderschap". Dat zei VKW-topman Marc Meylaers in het TVL Middagnieuws. 2021 was een goed jaar voor de Limburgse bedrijven, maar dat neemt niet weg dat er grote paniek is bij de ondernemers door de Oekraïne-oorlog en de ernstige bevoorradings- en energiecrisis. Het is voor veel ondernemingen pompen of verzuipen en de regeringen in ons land aarzelen om maatregelen te nemen. Tot het te laat is en er jobs sneuvelen of bedrijven moeten sluiten, aldus Marc Meylaers.