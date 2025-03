Oproep aan 18-jarigen voor vrijwillige legerdienst valt niet op koude grond

Natuurpunt Lommel dient klacht in tegen onbekenden voor het vernielen van waardevolle natuur op Balimheide. Een vrijwilliger van Natuurpunt botste afgelopen weekend op een illegaal oefenparcours voor mountainbike in het natuurgebied op de grens van Balen en Lommel. Balimheide werd enkele jaren geleden aangekocht door Natuurpunt Lommel. Het gaat om een erkend natuurgebied van 50ha groot, dat een natuurcorridor vormt doorheen het industrieterrein Kristalpark III. In het meest westelijke deel stelde een vrijwilliger tijdens een controlewandeling vast dat er verschillende vernielingen over een grote afstand werden aangebracht. De bodem werd afgegraven en verplaatst, begroeiing verwijderd en de structuur gewijzigd. Daardoor werd heel wat natuurwaarde vernietigd op een perceel waar de natuurvereniging eigenaar van is. “De dader of daders gingen zeer gericht te werk en hebben zwaar materiaal gebruikt om een oefenparcours aan te leggen. Daarbij is de aanwezige natuur volledig weggevaagd”, vertelt Davy Paulus, voorzitter van Natuurpunt Lommel. “Het gaat hier om een historisch heidegebied met een bodembegroeiing van korstmossen. Als je weet dat dit type vegetatie 70 tot 100 jaren nodig heeft om zich te ontwikkelen, dan besef je de enorme impact van deze daad op het landschap en de biodiversiteit in het gebied.” Klacht tegen onbekenden Natuurpunt Lommel vraagt dat de daders zich willen melden om samen te werken aan een oplossing. “Wij willen zeker geen hetze ontketenen tegen beoefenaars van de mountainbikesport”, benadrukt Paulus. “Vele parcoursen van deze medegebruikers van de open ruimte lopen langs of zelfs door de gebieden die we beheren. In 99% van de gevallen loopt dit prima en is er sprake van wederzijds respect. Wat nu deze dader of daders ertoe heeft aangezet om een dergelijk grote inbreuk te plegen, daar hebben wij ook het raden naar. Wij hebben klacht tegen onbekenden ingediend en het toezicht op dat deel van het natuurgebied verscherpt met camera’s en regelmatige controles. De schade zal zo snel mogelijk hersteld worden."