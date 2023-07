In het kader van de nationale verkeersactie ‘weekend zonder alcohol en drugs’ voerde de lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo op diverse locaties controles uit. Hierbij werden 12 rijbewijzen ingetrokken omdat de bestuurders onder invloed reden. De controles vonden plaats op de Neerstraat in Tessenderlo, de Staatsbaan in Ham en de Paalsesteenweg in Beringen. In Tessenderlo probeerde een bestuurder de controle te ontwijken door een U-bocht van 180° met gierende banden te maken en het bevel om te stoppen te negeren. Uiteindelijk kon deze bestuurder worden onderschept in de Beekstraat. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen omwille van het rijden onder invloed van alcohol. Daarnaast werd er een procesverbaal opgemaakt voor het negeren van een bevel van een bevoegd persoon. Ook in Tessenderlo probeerde een man de politiecontrole te ontwijken door 100 meter terug te rijden. Bij controle bleek de bestuurder in het bezit te zijn van drugs. Ook zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Een derde bestuurder reed de oprit van een woning op toen hij de politieploeg opmerkte en probeerde zijn passagier te verbergen. Bij controle bleek dat hij in het bezit was van een voorlopig rijbewijs en dus niet met zijn vriendin mocht rijden. Tegen deze bestuurder werd een proces-verbaal opgemaakt. Zijn voertuig werd getakeld. Naast de intrekking van de rijbewijzen voor rijden onder invloed, zijn er nog 7 proces-verbalen opgemaakt voor verschillende verkeersovertredingen. Deze overtredingen omvatten het niet dragen van de veiligheidsgordel, het gebruik van een gsm achter het stuur, het niet voldoen aan de voorwaarden om met een voorlopig rijbewijs te rijden en het niet bezitten van een geldig verzekeringsbewijs.