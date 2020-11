In de Antwerpse haven is het grootste cocaïnetransport ooit onderschept. Gefinancierd door Limburgers. Het gaat om 11 en een halve ton cocaïne. Goed voor een straatwaarde tot 900 miljoen euro. De vangst is gelinkt aan de bende van de corrupte politiechef Willy Van Mechelen. De Limburgse procureur is bijzonder tevreden met de vangst. Het brengt de bende een enorme klap toe. Een bende waarvan de financiers in onze provincie zitten.