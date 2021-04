- Oproepen om weg te blijven uit Nederland vallen in dovemansoren. Op de eerste dag dat de terrassen er open zijn, doen heel wat Limburgers een terrasje in Maastricht.- De politie gaat strenger controleren op de naleving van de coronamaatregelen in Noord-Limburg. Zes gemeenten trekken aan de alarmbel omdat het Mariaziekenhuis vol ligt met coronapatiënten.- Beringen is de minst gevaccineerde gemeente in Limburg. Ook mijngemeenten Maasmechelen, Houthalen-Helchteren en Genk zijn bij de slechtste leerlingen in de klas van de vaccinatiecampagne. - Er is een grote vaccinatiebereidheid bij zwangere vrouwen in Limburg. De voorrangslijst opent pas op 4 mei, maar nu al willen zwangere vrouwen zich aanmelden om zo snel mogelijk gevaccineerd te worden.- En het Limburgse hof van assisen buigt zich vanaf 2 september over de moord op Sylvio Aquino.