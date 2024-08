- Op de Olympische Spelen plaatst Rani Rosius zich met een persoonlijk record voor de halve finales van de 100 meter. We gaan live naar Parijs. De atlete plaatste zich met een niet-genezen blessure en reageert emotioneel voor onze camera - Een verpleegster uit Genk moet tien jaar na de feiten naar het hof van assisen voor vergiftiging van de 70-jarige kankerpatiënte Maria Blanco. - Een restaurant uit Hasselt is op zoek naar een dievegge die de fooienpot van het personeel stal. Ze verspreiden daarvoor de beelden van de diefstal - En zitten onze leerlingen in september weer urenlang in de studie? De Limburgse scholen zijn nog op zoek naar 202 leerkrachten om openstaande vacatures in te vullen.