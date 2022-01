- Een Limburgs pilootproject zorgt ervoor dat leerlingen niet meer urenlang onderweg zijn naar school. We volgen een leerling uit Heers wiens situatie recent nog voor verontwaardiging zorgde.- In Hamont-Achel is de dader van een dodelijk ongeval opgepakt nadat hij vluchtmisdrijf pleegde.- Limburgse ziekenhuizen kreunen onder personeelsuitval door coronabesmettingen en quarantaines na risicocontacten. In het Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt zijn 40 bedden gesloten omdat er niet genoeg verplegers zijn om patiënten te verzorgen. - Het aantal coronabesmettingen bereikt dag na dag nieuwe recordhoogten. Toch is het einde van de pandemie in zicht. We gaan een normale zomer tegemoet en volgens experts is corona vanaf het najaar te vergelijken met een seizoensgriep. - En de Limburgse kennisinstellingen brengen alle expertise over extended reality samen in een XR-huis. Onze provincie wil daarmee voorloper worden in de technologiën van de toekomst.