Opvangcentrum voor Vogels en Zoogdieren last opnamestop in

door Yarne Puts

Huisdieren die tijdens de coronacrisis massaal werden aangeschaft, worden nu tijdens de energiecrisis bijna even massaal weer gedumpt. Steeds meer mensen die allicht al om de verkeerde reden een huisdier kochten, zijn niet langer bereid er de kosten voor te betalen. Het Opvangcentrum voor Vogels en Zoogdieren in Heusden-Zolder kan de toevloed niet meer aan en last een opnamestop in. Op dit moment komen er vooral konijnen binnen bij het opvangcentrum, een signaal dat mensen niet meer bereid zijn om te betalen voor dieren die eenvoudig zijn in onderhoud.